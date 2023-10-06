KTAMS’a göre 30 Eylül itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 17 bin 74 TL

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 30 Eylül tarihi itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 17 bin 74 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bengihan, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın 1324 TL’ye çıktığına vurgu yaparak güncel kurlara asgari ücretin 469.30 Sterlin, açlık sınırının ise 508,76 Sterlin olduğuna dikkat çekti.

Bengihan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için Eylül 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 17,074 TL olarak hesaplanmıştır

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 145,28, aylık 4358,4 TL yetişkin bir erkek için günlük 152,03 aylık 4560,9TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 162,04 aylık 4861,2 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 109,79 TL, aylık 3293,7 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 17074 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023 Eylül ayında % 3,27 enflasyon meydana gelmiştir. 9 aylık toplam enflasyon % 63,64 olmuştur.

Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretliler açlığa mahkum edilmiştir. Açlık, asgari ücretlinin kaderi olmamalıdır.