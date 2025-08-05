KTAMS, yarın Mağusa Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yapacak
KTAMS, Mağusa Vergi Dairesi’nde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için yarın basın açıklaması yapacağını duyurdu.
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Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Mağusa Vergi Dairesi’nde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için yarın basın açıklaması yapacak.
Konuyla ilgili yazılı duyuru yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, basın açıklamasının daire önünde saat 11.00’da yapılacağını bildirdi.
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