KTAMS, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na karşı dava dosyaladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yasalara aykırı davranmakla suçladığı Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı dava dosyaladı.

Mahkemeler önünde konuyla ilgili basına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı'nın, Nakil Tüzüğü’nde değişiklik yaparak, sendikayı Nakil Kurulundan dışladığını ve partizanca görevlendirmeler yaptığını savundu.

Bengihan, ayrıca kamuda görev yapan sözleşmeli personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesini imzalamayan Maliye Bakanlığı ile Uzlaştırma Kurulu’nu toplamayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava dosyalayacaklarını söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasalara, hukuka uygun davranmadığını savunarak, konuyu mahkemeye taşıma kararı aldıklarını ve bugün bu "hukuk dışı" uygulamalarını dava ettiklerini söyledi.

Toplu iş sözleşmelerinin "keyfi" bir şekilde imzalanmadığını ifade eden Bengihan, uzlaştırmak üzere görevli olan çalışma bakanlığının da görevini ihmal ettiğini savundu.

Mevzuatlara, yasalara aykırı davrandığı gerekçesiyle bakanlıkları dava ettiklerini belirten Bengihan, “Biz de sendikal bilinçle, herkesin eşit olduğu bilimciyle hukuka, yasalara uygun davranmaları için bu kararı aldık, yasalara ya uyacaklar ya uyacaklar” dedi.