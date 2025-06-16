KTAMS: "Mayıs ayı açlık sınırı 31 bin 504 TL"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Mayıs ayı açlık sınırının 31 bin 504 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamalarını alarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs 2025 tarihi itibariyle açlık sınırı 31,504 TL olarak hesaplanmıştır. Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 272.55 aylık 8,176.50 TL, yetişkin bir erkek için günlük 283.43

aylık 8,502.90 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 297.19 aylık 8,915.70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 196.98 aylık 5,909.40 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 31,504 TL’dir. İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde Mayıs 2025 ayında % 2.71 enflasyon meydana gelmiştir. Beş aylık (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs) toplam hayat pahalılığı oranı %16.15 olmuştur. Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından

kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden toplumsal tüketim alışkanlığını yansıtmamaktadır. Hayat pahalılığı oranının toplumsal tüketim alışkanlığı dikkate alınarak hesaplanması için sepetin bir an önce güncellenmesi gerekmektedir.