KTAMS, İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin talepleriyle ilgili imzaları bakanlığa verecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İhtiyat Sandığı İştirakçilerinin talepleri ile ilgili topladıkları imzaları yarın 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim ederek basın açıklaması yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yarınki eylemle ilgili açıklamasında, "İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin, yatırımlarının yüksek enflasyon karşısında korunması, birikimlerinden daha çok faydalanabilmeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan iştirakçilerin İhtiyat Sandığı yönetiminde temsil edilmeleri" yönündeki talepleriyle ilgili toplanan imzaların yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edileceğini duyurdu.

Bengihan, yarın saat 11.30’da bakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını da kaydetti.