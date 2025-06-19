KTAMS, ek mesaiye kalmama eylemini askıya aldı
KTAMS, Maliye Bakanlığı’nın, Mart ayına ait ek mesaileri 25 Haziran Çarşamba günü ödeyeceğini açıklaması üzerine, yapmayı planladıkları ek mesaiye kalmama eyleminin askıya alındığını açıkladı.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, (KTAMS) Maliye Bakanlığı’nın, Mart ayına ait ek mesaileri 25 Haziran Çarşamba günü ödeyeceğini açıklaması üzerine, yapmayı planladıkları ek mesaiye kalmama eyleminin askıya alındığını açıkladı.
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