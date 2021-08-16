KTAMS Başkanı Bengihan:  “Devletin sahip çıkmadığı özel sektör çalışanına, bir darbe de işverenden”

Ekonomik örgütlerin, Hükümetin Sosyal Sigorta Prim Desteğini devam ettirmemesini gerekçe göstererek işverenlere “sosyal sigorta primlerini ödememe” çağrısı yaptığına işaret eden KTAMS Başkanı Güven Bengihan, tükenme noktasına gelen özel sektör çalışanlarına devletin sahip çıkmadığı gibi bir darbenin de işverenler tarafından vurulduğuna dikkat çekti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzalı açıklamada, “Hükümetle sorunu olan kesimler cezayı çalışana kesiyor” denirken, özel sektör çalışanlarının gerek sağlık, gerekse emeklilik açısından tek güvencesi olan sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulmasının kabul edilemez olduğunu altı çizildi.

“Destek verilecekse açlık sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi veren özel sektör çalışanlarına verilmelidir”

Açıklama şöyle:

“Covid 19 pandemisi ve TL’nin büyük oranda değer kaybetmesi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen özel sektör çalışanları olmuştur.

Ağustos ayının ortasına gelinmiş olmasına rağmen hala yeni asgari ücret belirlenmemiş, özel sektör çalışanları neredeyse açlıkla baş başa bırakılmıştır.

Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de bazı ekonomik örgütler, Hükümetin Sosyal Sigorta Prim Desteğini devam ettirmemesini gerekçe göstererek işverenlere “sosyal sigorta primlerini ödememe” çağrısı yapmıştır. Ekonomik olarak zaten tükenme noktasına gelen özel sektör çalışanlarına devlet sahip çıkmadığı gibi bir darbe de işverenler tarafından vuruluyor. Hükümetle sorunu olan kesimler cezayı çalışana kesiyor. Özel sektör çalışanlarının gerek sağlık, gerekse emeklilik açısından tek güvencesi olan sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulması asla kabul edilemez.

Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlere Sosyal Sigorta Prim desteğinin sürdürülmesi bu sektörlerin ayakta kalması açısından gereklidir ve yapılmalıdır ancak pandemi döneminde işleri ve gelirleri artan sektörlere aynı desteğin verilmesi adil değildir. Destek verilecekse açlık sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi veren özel sektör çalışanlarına verilmelidir.

Toplumun en savunmasız kesimine karşı bu kadar insafsız davranılmasını şiddetle kınar, Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız”.

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Şimdi de 'prim' krizi

Taşeronlar'dan "Hükümete tek kuruş ödemeyiniz" çağrısı

“Sigorta primlerini ödemiyoruz”