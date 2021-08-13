Taşeronlar'dan "Hükümete tek kuruş ödemeyiniz" çağrısı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın "sosyal sigorta primlerini ödemeyiniz" çağrısı sonrasında bir tepki de Taşeronlar Birliği'nden geldi.



Taşeronlar Birliği üyelerine "hükümete tek kuruş ödemeyiniz" çağrısı yaptı.



Türkiye'dekli hükümet ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin desteği ile kurdurulan UBP-DP-YDP Azınlık Ersan Saner Hükümeti, elektrikte yaşanan kaosun ardından bu kez iş dünyasıyla karşı karşıya geldi.



Özellikle pandemi döneminde iş çevrelerinin rahatlatan "sigorta prim desteği"nin devam etmeyeceğinin açıklanması tepki gördü.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, üyelerine “Karnımızı doyurmak önceliğimizdir” diyerek, hükümete ödeme yapmama çağrısı yaptı.



Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, hükümetin yarattığı çarpık düzen altında daha fazla ezilmeyi kabul etmediklerini kaydederek önceliklerinin evlerine ekmek götürmek ve çalışanlarının maaşlarını ödemek olduğunu ifade etti. Üyelerine çağrıda bulunan Başkan Osman Amca, “Tüm üyelerimize duyururuz; karnımızı doyurmak önceliğimizdir. Hükümete tek kuruş ödeme yapmayın!” diye konuştu.

