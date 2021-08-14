Sanayi Odası’ndan Sosyal Sigorta prim ödemeleri konusunda hükümete çağrı!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Sosyal Sigorta prim ödemelerine yapılan desteğin kaldırılması üzerine basın açıklamasında bulundu. Pandemi koşullarında düşen gelir için özel sektöre verilen tek desteğin sigorta prim ödemelerine yapılan katkı olduğunu savunan Sanayi Odası yetkilileri, hükümete üreticinin yanında olma çağrısı yaptı. Açıklamada devletin üreticiyi yalnız bıraktığı savunuldu, işveren ve çalışanların bu durum karşısında en sert mücadeleyi vereceği ifade edildi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

"Ülkemiz ağır pandemi koşulları ile 18 aydır mücadele etmektedir. Üretim, ciddi oranda gerilerken, işsizlik de bu sürede ciddi anlamda yükselmiştir. KKTC Hükümetlerinin bu aşamada özel sektöre yaptığı tek destek, sigorta prim ödemelerine yapılan katkı olmuştur.

Bu ve benzeri katkıların artırılması, hem işverenin devlete olan yükümlülüklerini gerçekleştirmesinde, hem de istihdamın korunmasında ciddi katkılar sağlayacaktır. Aksi durumda, işverenin 18 aydır her türlü özveriyi göstererek, çalışanını, istihdamını korumak adına yaptığı her şey boşa gidecek ve işverenler istemeden de olsa, işten çıkarmalar yapmak zorunda kalacaktır.

Devlet, üreticiyi de çalışanı da yalnız bırakmamalı, aksine daha çok yanında olmalıdır.

Sigorta prim ödemelerine yapılan desteğin kaldırılması, tüm uyarılara rağmen sesimizin hükümet tarafından duyulmaması düşündürücü, üzücü ve üzücü olduğu kadar da yalnızlık hissi veren bir durumdur. Aylık maaş ve benzeri giderleri 550 milyon TL olan bir devletin, özel sektöre bu rakamın %2’sine denk gelen katkıyı çok görmesi, hem üretici hem de emekçi üyelerin oluşturduğu Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından nasıl algılanmalıdır?

Bu yalnızlığa itişe en sert tepkiyi işverenler ve çalışanlar olarak birlikte vereceğiz.

Üretimden kopmamak adına, sadece pandeminin tüm dünyada yarattığı ekonomik daralma ile değil, artan akaryakıt, hammadde ve enerji giderleri, bir yılda yüzde 50’ye varan döviz artışının yarattığı yıkımla da mücadele ediyoruz.

Böyle bir zamanda hükümet ya da hükümetin yüceltmesi gereken “devlet” yanımızda olmayacak da, ne zaman olacak?

Bu karar sadece maddi bir desteğin geri çekilmesi değil, manevi olarak da devletin ülke üreticisini ve çalışanını da yalnız bırakması demektir.

Üretmeye, istihdam yaratmaya, devletin de vergi toplamaya en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde, hükümet edenleri bir kez daha sağduyulu olmaya, ülkenin her vatandaşına adil ve eşit davranmaya davet ediyoruz.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, temsil ettiğimiz tüm üretici, sanayici ve çalışanlarımız adına hükümeti son kez uyarıyoruz.

Peşi sıra işsizlik ve iflaslara yol açacak bu kayıtsızlığın hükümet edenler tarafından sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Bu basın bildirisi ile uyarımızı son kez yaparken, en sert şekilde eylemlerle sanayiciler ve emekçiler adına yalnızlığa itilmenin hesabını sorma adına mücadelemize devam edeceğiz".