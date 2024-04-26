KSTU soruşturmasında iki tutuklu daha…

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, R. S. “sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme” suçundan, A. M. ise “sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temin etme” suçlarından tutuklandılar.

Soruşturma kapsamında R.S bugün çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi tarafından, A. M. ise çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üçer gün süre ile poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verildi.