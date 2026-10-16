Kozal: “Yetenekli gençleri yetiştiriyoruz, peki onlara ne sunuyoruz?”

TDP Kültür Sanat Komitesi Başkanı Dr. Güneş Kozal, sanat alanındaki beyin göçüne dikkat çekerek, “Yetenekli gençleri yetiştiriyoruz, peki onlara ne sunuyoruz?” sözleriyle genç sanatçılara ülkelerinde üretim ve istihdam olanakları yaratılması gerektiğini vurguladı. Kültür ve sanatın kamusal bir sorumluluk olarak ele alınması gerektiğini belirten Kozal, TDP’nin kültürel mirası koruyan, sanatsal üretimi destekleyen ve sanatı herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen politikalarına dikkat çekerek, “Sanat lüks değil, temel bir ihtiyaçtır” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Kültür Sanat Komitesi Başkanı Dr. Güneş Kozal, Kıbrıs Postası’nda Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak ülkedeki kültür ve sanat politikalarını değerlendirdi.

TDP’nin özgürlük, eşitlik, dayanışma ve toplumsal gelişim ilkeleri doğrultusunda kültür ve sanatı yalnızca etkinliklerle sınırlı bir alan olarak görmediğini belirten Kozal, sanatın eğitim, sağlık ve ekonomi kadar önemsenmesi gereken bir kamu politikası olduğunu vurguladı.

Kozal, sanatçıların özgürce üretebildiği, genç yeteneklerin ülkede gelecek kurabildiği ve kültürel mirasın kamusal güvence altında korunduğu bir yapının oluşturulmasının önemine işaret etti.

“TDP’nin anlayışında sanat lüks değil, temel bir ihtiyaçtır”

Sanatın toplumda çoğu zaman lüks olarak değerlendirildiğini belirten Kozal, bu anlayışın değişmesi gerektiğini söyledi.

Görsel sanatlardan tiyatroya, müzikten sinemaya kadar bütün sanat dallarının bireyin ruhsal sağlığına, yaşam kalitesine ve toplumsal gelişime katkı sağladığını ifade eden Kozal, sanatın herkesin ulaşabileceği bir yaşam alanına dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kozal, kültür ve sanatın yalnızca belirli kesimlerin erişebildiği bir ayrıcalık olmaktan çıkarılması için devletin planlayıcı, destekleyici ve fırsat eşitliğini sağlayıcı bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

“TDP olarak sanatçıya üretim alanı açmayı hedefliyoruz”

Kültür ve sanat alanında somut yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Kozal, sinema platosu kurulması ve devlet desteğiyle seramik, heykel ve cam atölyelerinin hayata geçirilmesi önerilerini gündeme taşıdı.

“Niye bir sinema platosu kurulamıyor? Niye devletin açtığı seramik, heykel ve cam atölyeleri olmasın?” diye soran Kozal, sanatçıların üretim yapabilecekleri fiziksel alanlara ve malzemelere erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Kozal, TDP Kültür Sanat Komitesi olarak çalışmalarını bu anlayış doğrultusunda sürdürdüklerini belirterek, sanatsal üretim alanlarının oluşturulması, altyapının güçlendirilmesi ve sanatçı emeğinin desteklenmesini kültür ve sanat politikalarının öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti.

“Yetenekli gençleri yetiştiriyoruz, peki onlara ne sunuyoruz?”

Sanat alanındaki beyin göçüne dikkat çeken Kozal, sinema, müzik, oyunculuk ve tiyatro alanlarında yetişen gençlerin ülkede mesleklerini sürdürebilecekleri koşullardan yoksun bırakıldığını belirtti.

“Sonra beyin göçü niye oldu diye soruyoruz. Ne sunuyoruz ki bu insanlara?” ifadelerini kullanan Kozal, sanatın ekonomik değer üreten ve istihdam sağlayan bir sektör olarak geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak politikaların yalnızca eğitimle sınırlı tutulamayacağını belirten Kozal, yaratıcı endüstrilerin güçlendirilmesi, bağımsız sanatçıların desteklenmesi ve sanatsal üretimin sürdürülebilir hâle getirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Müzeler toplumun hafızasıdır, satılamaz”

Kültürel mirasın korunmasına da değinen Kozal, müzelerin yalnızca eserlerin sergilendiği mekânlar değil, toplumun tarihini ve kimliğini gelecek kuşaklara taşıyan kamusal kurumlar olduğunu belirtti.

“Müze bir ülkenin, bir şehrin kültürel mirasıdır. Onun hafızasıdır. Bu, birileri tarafından satın alınabilecek bir şey değildir” diyen Kozal, müzelerin özelleştirilmesine karşı kültürel mirasın kamusal sorumlulukla korunması gerektiğini vurguladı.

Müzelerin modernleştirilmesi, erişilebilirliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Kozal, kültürel varlıkların korunmasının toplumsal kimliğin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

“TDP’de önceliğimiz sanatsal üretim ve erişilebilirlik”

TDP’nin kültür ve sanat politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kozal, sanatın toplumun her kesimine ulaşabildiği, genç yeteneklerin desteklendiği ve kültürel mirasın korunduğu bir anlayışı esas aldıklarını belirtti.

Kültür ve sanatın yalnızca etkinliklerle sınırlı tutulmaması gerektiğini vurgulayan Kozal, bu alanın eğitim, istihdam, ekonomi ve toplumsal kalkınmayla birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

TDP Kültür Sanat Komitesi olarak genç sanatçıların ülkelerinde üretmeye devam edebilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması, bağımsız sanatçıların desteklenmesi ve kültürel üretimin sürdürülebilir hâle getirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kozal, kültür ve sanat politikalarının toplumsal ihtiyaçları esas alan uzun vadeli bir yaklaşımla şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kültür ve sanat alanındaki sorunların çözümüne katkı koymak amacıyla siyasi sorumluluk üstlendiğini belirten Kozal, bu alandaki mücadelesini toplumsal bir görev olarak gördüğünü kaydetti.