Başak Buba tedavi için Çin’e gidiyor: Destek çağrısı sürüyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başak Buba’nın tedavi amacıyla cumartesi veya pazar günü Çin’e gideceğini açıkladı. Gerekli miktarın henüz toplanmadığını belirten Şenkul, yardımların sürmesi çağrısında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başak Buba’nın tedavisi için cumartesi veya pazar günü Çin’e gideceğini duyurdu.

Tedavi için gerekli miktarın henüz toplanmadığını belirten Şenkul, bağışların devam etmesi gerektiğini vurgulayarak halka destek çağrısında bulundu.

Şenkul’un paylaşımında, banka yoluyla ve SMS gönderilerek bağış yapılabileceği belirtildi.

Banka yoluyla bağış bilgileri

Alıcı: ALBANK LTD

Banka: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. / Yenikent Şubesi

SWIFT: TVBATR2A

Açıklama: 415886 Ahmet Buba

Para birimi IBAN TL TR19 0001 5001 5800 7305 5178 37 Sterlin (STG) TR24 0001 5001 5804 8016 4650 83 Euro TR35 0001 5001 5804 8016 4650 79 ABD doları (USD) TR57 0001 5001 5804 8016 4650 71

Paylaşımda, banka üzerinden yapılacak bağışlarda açıklama kısmına mutlaka “415886 Ahmet Buba” yazılması gerektiği vurgulandı.

SMS ile destek

Kuzey Kıbrıs Turkcell aboneleri, BASAK yazıp 7352 numarasına SMS göndererek 200 TL katkıda bulunabilecek.