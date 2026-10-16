Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, kamuya taşeron şirketler tarafından istihdam edilenlerin güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Atan, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi için kalıcı ve yasal adım atılması gerektiğini söyledi.

Atan, yazılı açıklamasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde işten çıkarıldığı iddia edilen çalışanın hayatını kaybettiği olaya dikkat çekerek kamuda uzun yıllardır emek veren çalışanların haklarının korunmasını, iş güvencesinin sağlanmasını, keyfî uygulamaların önüne geçilmesini talep etti.

Atan, “Emekçinin alın teri, hakkı ve geleceği sözle değil, yasal güvenceyle korunmalı” dedi.