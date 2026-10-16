Gaziveren’de geyik görüldü!

Aydınköy - Gaziveren bölgesinde kaçak yollarla adaya sokulduğu belirlenen yetişkin bir erkek geyik tespit edildi. Taşkent Doğa Parkı, üreme döneminde olduğu için agresifleşen hayvanın hem can güvenliği hem de ölümcül salgın hastalıklar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek yetkilileri acil göreve çağırdı.

Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan acil durum açıklamasında, Aydınköy ve Gaziveren civarında dolaşan yetişkin bir erkek yaban geyiğinin varlığı duyuruldu.

Doğal ortamından koparılarak yasa dışı biçimde adaya getirilen hayvanın, halihazırda üreme (çiftleşme) döneminde bulunması ve yüksek stres altında olması sebebiyle insanlara karşı son derece saldırgan davranabileceği vurgulandı.

"Hem can güvenliğini hem hayvancılığı tehdit ediyor"

Açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan yabani hayvanların kontrolsüz biçimde doğaya salınmasının veya beslenmesinin yasalar nezdinde açık bir suç teşkil ettiği hatırlatıldı. Karantina ve veteriner kontrolünden geçmeyen bu tür hayvanların ekosisteme telafisi imkânsız zararlar verebileceğine dikkat çekildi.

Hayvanın Şap, Mavi Dil, insanlara bulaşabilen Bruselloz (Brucella) ile kene kaynaklı ölümcül enfeksiyonları taşıma ve yayma riski yüksek olduğu belirtilen açıklamada, Şap hastalığıyla yürütülen mücadele sürerken, yeni bir biyolojik bulaşın yerli hayvancılığı tamamen çöküşe sürükleyebileceği ifade edildi.

Kontrolsüz biyokaçakçılığın yarattığı tehdide değinilerek, geçmişte Kıbrıs'ın hurma ağaçlarını yok oluşun eşiğine getiren "kırmızı palmiye böceği" istilası gibi çevre felaketlerinin benzerlerinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Taşkent Doğa Parkı; hem ekolojik ve biyolojik güvenliğin sağlanması hem de ait olmadığı coğrafyada stres içinde hayatta kalmaya çalışan geyiğin refahı ve yaşam hakkının korunması için devlet organlarını ortak operasyona çağırdı.

Açıklamada Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Polis Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kaçakçılık Şubesi ekiplerinin gecikmeksizin koordineli bir müdahale gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi.

Bölge halkına uyarı: "Kesinlikle yaklaşmayın, İhbar edin"

Aydınköy, Gaziveren ve civar köylerde yaşayan vatandaşların, çiftçilerin ve üreticilerin azami dikkat göstermesi istendi. Hayvanı görenlerin kesinlikle yaklaşmaması, temas kurmaya çalışmaması ve vakit kaybetmeden Polis (155) ile Veteriner Dairesi ihbar hatlarına bildirimde bulunması gerektiği kamuoyuna önemle duyuruldu.