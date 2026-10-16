Ercan Havalimanı’nda RWY 11R/29L pistinde lastik izi temizleme çalışması yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, NOTAM yayımlayarak, Ercan Havalimanı pistinde her yıl belirli aralıklarla yapılan lastik izi temizleme çalışmaları nedeniyle “RWY 11R/29L numaralı” pistin belirlenen tarih ve saatlerde iniş ve kalkış trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu pistin bugün yayımlanan NOTAM (Havacılara Bildiri) ile 19 Ekim’den 24 Ekim’e kadar her gün 00.30-05.30 saatleri arasında ve 25 Ekim’den 8 Kasım’a kadar her gün 00.30-04.30 saatleri arasında iniş ve kalkış trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, pist yüzeyinde uçakların inişleri sırasında oluşan lastik izlerinin temizlenmesini için yapılan çalışmaların her yıl belirli zaman aralıklarında, uçuş emniyetinin korunması ve pistin operasyonel standartlarının sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.