Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, ülkede yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığını belirterek güçlü bir değişim iradesinin ortaya çıktığını vurguladı.

CTP’nin beş yıllık istikrarlı bir yönetim hedefiyle seçimlere hazırlandığını ifade eden Kişi, “Hedefimiz 5 yıllık güçlü CTP İktidarı. Hesap sormamıza engel olacak hiçbir hükümet modelinde olmayız” dedi.

“Toplum bu kirli düzenin değişmesini istiyor”

Mehmet Kale Kişi BRT’de yayımlanan Açık Konuşalım programına konuk oldu. Levent Kutay ve Baykan Gürses’in sorularını yanıtlayan Kişi, gündeme ve yaklaşan seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Toplumun mevcut durumdan memnun olmadığına dair tespit çok istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bununla beraber çok güçlü bir değişim iradesi var.” şeklinde konuşan Kişi, mevcut durumu “yanlış iliklenen bir gömlek” olarak nitelendirdi. Bu yüzden liyakat düzeninin bozulduğunu belirten Kişi, soruşturmalara işaret etti. Mehmet Kale Kişi, “Toplum çok ciddi bir kirlilik düzeni hissediyor ve bunun değişmesini istiyor. Bize sahada CTP nasıl hesap soracak diye soruyorlar” dedi.

“Bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracağız”

Konuşmasının devamında Kişi, “Biz hesap soracağız” cümlesinin ötesine geçtiklerini ifade ederek “Meseleye kurumsal bir yerden bakıyoruz. Sadece geçmiş yılların değil mevcut ve gelecek iktidarların da denetlemesini yapacak bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracağız. Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreçte bu yeni yapıya dönüştürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Kişi, kurumun siyaset üstü ve bağımsız olacağını vurgulayarak diğer kurumlar arasında da koordineli olacağını kaydetti.

“Önce devletin giderlerini belli bir seviyeye çekmemiz gerekiyor”

Mehmet Kale Kişi, CTP’ye gelen eleştirilere de yanıt vererek özellikle maliyeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maliyenin mevcut durumuna ve kamu borçlarına ilişkin Kişi, CTP’nin borç yönetimi ve gelir-gider dengesinin yeniden sağlanmasına yönelik bir plan hazırladığını söyledi. Mevcut borçların ödenebilir bir takvime bağlanması gerektiğini belirten Kişi, bunun yanında kamu kaynaklarının kullanımında mali disiplinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Kişi, “Biz reel bir politika sunuyoruz. Bunun iki aşaması var. Önce mevcut borç için borç ödeme planımız var. Fakat esas sorun gelir gider dengesinde. Önce devletin giderlerini belli bir seviyeye çekmemiz gerekiyor. Biz gelirleri artırarak giderleri düşüreceğiz. Gelirlerin artırılması için kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğiz. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyeceğiz. Girdi maliyetlerinin düşürmek için enerji alanında adımlar atacağız” şeklinde konuştu.

“Maliyet analizleri ve yasal hazırlıkları yapılmış politikalarımız hazır”

CTP’nin eğitim, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere hazırladığı politikaların uygulanabilir bir takvime dayandığını belirten Kişi, memleketi adım adım hep beraber ayağa kaldıracaklarını söyledi. Programlarının “Gerekçekçi” bir anlayışla hazırlandığını ifade eden Kişi, “Maliyet analizleri ve yasal hazırlıkları yapılmış politikalarımız hazır” dedi. Eğitimde nitelikli dönüşümü hedeflediklerini belirten Kişi, okul saatlerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zenginleştirilmesine yönelik düzenlemelerin altyapı hazırlıkları ve pilot uygulamalarla aşamalı biçimde hayata geçirilmesinin planlandığını anlattı. Hayat pahalılığına ilişkin düzenlemelerde de sendikalar ve ekonomik örgütlerle diyalog kurulmasının önemini vurgulayan Kişi, olası krizlerin toplumsal uzlaşıyla yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“Bugüne kadar hiçbir hükümet değişiminde bir maaş sorunu yaşanmadığı gibi bu dönemde de yaşanmayacak”

Kişi, hükümet değişikliği halinde kamu maaşlarının ödenemeyeceği yönündeki iddiaları yanıtlayarak “Devletin sürekliliğidir esas olandır ve bugüne kadar hiçbir hükümet değişiminde bir maaş sorunu yaşanmadığı gibi bu dönemde de yaşanmayacak” dedi. CTP’nin ekonomi ve maliye alanında farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirten Kişi, bir iktidar değişikliği nedeniyle kamu maliyesinin işleyişinin durmayacağını ifade etti. Ekonomi ve maliye alanında deneyimli isimler, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan bir ekiple hazırlık yaptıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kişi, CTP’nin Türkiye ile uzun süredir saygıya dayalı ilişkiler yürüttüğünü belirtti.

“Beş yıllık bir iktidardan bahsediyoruz ve en güçlü iktidarı hedefliyoruz”

Anketler sonucunda CTP’nin Meclis’teki salt çoğunluğu gerçekleştirecek düzeyde milletvekili çıkaracağının gözüktüğünü ifade eden Kişi, “Hedefimiz 5 yıllık güçlü CTP İktidarı” dedi. CTP’nin seçimlere güçlü kadroları ve politikalarıyla hazır olduğu mesajını veren Mehmet Kale Kişi, seçim sonrasında oluşabilecek hükümet modellerine ilişkin soruyu da yanıtladı. Kişi, şu şekilde konuştu;

“Hesap sormamıza engel olacak hiçbir hükümet modelinde olmayız. Tek noktamız budur. Günü geldiğinde hesap soracağımız sürece engel olabilecek bir durum varsa bunu tartışmayız.”

“Herkes için hizmet anlayışını diğer belediyelerle buluşturmayı hedefliyoruz”

Kişi, son olarak yerel yönetimlerin önemine de dikkat çekti. İki seçimin aynı dönemde yapılmasının belediyelerin çalışmalarının ve yerel politikaların yeterince gündeme gelmesini zorlaştırdığını ifade eden Kişi, yerel yönetimlerin önemini vurguladı. CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, belediyelerin yalnızca kendi görev alanlarıyla sınırlı kalmayarak eğitim, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda da topluma hizmet sunduğunu söyledi. CTP’nin yönettiği belediyelerin projelerini örnek gösteren Kişi, yerel yönetimlerin toplum yaşamındaki rolünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. CTP’nin hedefinin yerelde “Herkes için hizmet” anlayışını diğer belediyelerle buluşturmak olduğunu söyleyen Kişi, “CTP hem yerelde hem genelde güçlü bir şekilde iktidara gelecek” dedi.