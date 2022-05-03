Kormacit’te ilkokul gelecek yıl yeniden açılıyor

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Maronit köyü Kormacit’te ilkokul, 2023 eğitim yılında yeniden açılıyor.

Kıbrıs’ın Başkanlık Komiseri Fotis Fotiou’nun açıklamasına göre, 1998’den beri kapalı olan ilkokulun yeniden eğitime açılması hükümetin kuzeydeki Maronit toplumunu destekleme politikasının ana hedeflerinden biriydi.

Cyprus Mail’in haberine göre Fotiou, “Kormacit’e yerleşmek isteyen genç çiftlere yönelik destek programını onayladık ve dünyadaki her topluluk için olduğu gibi okul da bunun hayati bir parçadır” dedi.

Fotiou ayrıca iki üç ay içinde Kormacit’te 450 bin Euro tutarında spor tesisleri ve stadyum da yapılacağını da ekledi.

“Maronit toplumuna yardımcı olacak önemli adımlar atıyoruz” diyen Fotiou, Tarım Bakanlığı’nın bölgedeki genç çiftçiler için bir sübvansiyon planı açıkladığını bildirdi.

AKEL Milletvekili ve Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nicos Kettiros ise Kormacit için son zamanlarda uygulamaya konan planları övdü, ancak bölgede toplumun hala karşı karşıya olduğu birçok sorun olduğunu hatırlattı.

Kettiros, bunlardan ilkinin, Kormacit’e yerleşmeyi planlayan insanlar için potansiyel faydaların daha net şekilde ortaya konması gereği olduğunu söyledi.

Köyde şu anda 20 çocuk bulunduğunu kaydeden Kettiros, bölgede, ilkokul yanında anaokulunun da açılması gerektiğini belirtti.

Kettiros ayrıca, komitenin Kormacit’i ziyareti sırasında içişleri bakanlığı yetkililerinin, çocuklar için öğleden sonra derslerine de ev sahipliği yapan topluluk konsey binasının ciddi şekilde yenilenmeye ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini bildirdi.

AKEL milletvekili, binanın şu anda tehlike arz ettiğini ve derslerin burada verilmemesi gerektiğini vurguladı.

DİSİ Milletvekili Marios Mavrides ise hükümetin kuzeydeki Maronit toplumunu desteklemek için yürüttüğü eylemleri savundu ve devletin yerleşim bölgesine yeniden yerleşmek isteyen insanlara her zaman yardım ettiğini söyledi.

Mavrides, “Maronitleri, özellikle genç çiftleri atalarının köylerine dönmeye ikna etmek için sürekli çalışıyoruz” dedi.