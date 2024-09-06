Korkuteli'nde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, park halinde bulunan aracında ve üzerinde yapılan aramada içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olan iki cam pipo ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan metal öğütücü ile hassas terazi tespit edilen A.A (E-25) tutuklandı.

Dün Sabah 8.00 sıralarında Korkuteli'nde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.