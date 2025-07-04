Kooperatifler, "Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı destekliyor

MEZ-KOOP, DEMYAK KOOP, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, Kıbrıs Türk Koop Memurları Tasarruf Kooperatifi, L.ŞA İktisat Koop ve Doğancı Kooperatifi K.ŞTİ tarafından Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın “Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin iddialarına ortak bir açıklamayla yanıt verildi.

Açıklamada, “Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın desteklendiği bildirilirken, ilgili yasa tasarısının bir an önce Meclis’ten geçirilmesi talep edildi.

Ortak açıklamada şöyle:

"Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile çok uzun zamandır kooperatifleri finansal olarak zorlayan ve kredi maliyetlerini artıran prim oranlarının ödeme şekli yeniden düzenlenmiş ve kooperatiflerin üyelerine daha uygun kredi maliyeti ile finans desteği verilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca fonun sürdürebilirliğinin sağlanması adına çok önemli bir adım atılmış ve artık finans alanında faaliyet yürütmeyen kooperatiflerin fona prim ödemesi kaldırılarak finans alanında faaliyet yürütmeyen kooperatiflerin fondan kredi almasının da sonsuza dek önü kapatılmıştır. Bu değişiklik ile fonun sürdürebilirliği artırılmış, fon güçlendirilmiş ve ayrıca geçici madde düzenlemesi ile bazı kesimlerin iddia ettiği gibi af değil tam aksine fonun sürdürebilirliği adına finans alanında faaliyet yürütmeyen kooperatiflere daha önce verilen kredilerin hukuki olarak takibinin yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede aşağıda imzası bulunan kooperatifler olarak bizler ülke kooperatifçiliğinin önünü ciddi anlamda açacak olan Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısını desteklediğimizi belirtir, ilgili yasa tasarısının bir an önce meclisten geçirilmesini talep ederiz."