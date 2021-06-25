Koop Bank’ta uyarı grevi: ‘TİS görüşmeleri askıya alındı, sendika itibarsızlaştırdı’

KOOP-SEN, Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm banka şubelerinde 28 Haziran Pazartesi Günü 08.00-14.00 saatleri arasında uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

Yönetim Kurulları adına açıklama yapan Genel Başkan Mehmetali Güröz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü’nün Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini gerekçesiz bir şekilde askıya aldığını ve sendikayı toplantıya çağırmayarak yok sayıp itibarsızlaştırdığını aktardı.

Güröz, bu durumun devam etmesi halinde KOOP-SEN olarak süresiz genel grev başlatacaklarını da duyurdu.