​​​​​​​KÖDER’in Neriman Cahit belgeseli gerçekleşti

Murat OBENLER

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ülkemizde iz bırakan,değer katan kadınları anlattıkları belgeseller serisine Neriman Cahit ile devam etti. Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, milletvekili Filiz Besim, eski bakanlardan Gülsen Bozkurt ve eski milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu, Neriman Cahit’in ailesi ve sevenleri katıldı.



Adanır’ın moderatörlüğünde gazeteci Kahvecioğlu ve sanatçı Ersoy’un katılımıyla panel

Deniz Şerifoğlu Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı ve sırasıyla KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ile Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin birer konuşma yaptığı etkinlikte Eralp Adanır’ın moderatörlüğünde gazeteci Hasan Kahvecioğlu ile sanatçı Yaşar Ersoy’un katılımıyla bir de panel gerçekleştirildi ve ardından da belgesel izlendi.KÖDER adına Neriman Cahit’in ailesi adına torunları Neriman Hüdaoğlu Tavukçuoğlu ve Huriye Gürsel Mangut’a, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye,dernek üyesi Fatma Özok tarafından tasarlanan zeytin kadın ağacı heykelciği takdim edilirken belgesele sesiyle katkı koyan Amber Eker’e de teşekkür plaketi sunuldu.

Ekingen: “Toplumsal hafızaya katkı koyacak projeler yapmayı amaçlıyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen derneğin kuruluşu ve amacını anlatarak başladığı konuşmasına Neriman Cahit belgeseline katkılarından dolayı Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ve belediye çalışanları ile bu süreçte emek veren herkese teşekkür ederek devam etti. Ekingen: “ Pandemi döneminde kurulduk ve 14 ülkesini seven,cesur,güzel kadın ile yola çıktık.Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmayı, hayatımıza değer katan kadınları genç kuşaklara tanıtma ve onların da kendi değerlerine sahip çıkmasını sağlamayı ve toplumsal hafızaya katkı koyacak projeler yapmayı amaçlıyoruz.” Dedi.



“Güçlü,mücadeleci, bizi biz yapan değerlerin güçlü savunucusu Cahit’in belgeselini Anneler Günü’ne de ithaf ediyoruz”

Ekingen konuşmasının devamında ise “KÖDER olarak ilk olmanın sorumluluğu ile çalışıyoruz.Bugün Anneler Günü’ne de ithaf ettiğimiz, güçlü,mücadeleci, bizi biz yapan değerlerin güçlü savunucusu,toplumun öncü kadınlarından Neriman Cahit’in belgeselini izleyeceğiz. Toplumumuzun öncü kadınlarından Neriman Cahit’e sağlık,sıhhat diler,sevgilerimi sunar, herkese iyi seyirler dilerim” dedi.



Benli: “Neriman Cahit gazeteci,sendikacı,öğretmen,sanatçı,kadın hakları savunucusu özelliği ile toplumda önder kadın kimliğinin öncülerindendir”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de bugünün değerli kadınların günü, kadınların değerlilerinden annelerin günü ve KÖDER’in Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakmış kadınlardan olan değerli Neriman Cahit hocanımın anıldığı gün olduğunu dile getirerek salonu dolduran tüm Neriman Cahit sevenlerine ve duyarlı kadınlara teşekkür etti. Benli: “ Geçen yıl değerli Kamuran Aziz’in bir bestesini yerel sanatçılarımız ile yeniden düzenleyerek halkımızla paylaşmıştık. Bu yıl da değerli bir kadın, hocamız,ablamız, büyüğümüz, yoldaşımız, yol göstericimiz Neriman Cahit vesilesi ile buradayız. Buradaki insanlara baktığımda farklı bir his duyuyorum. Bu his aradığımız ben, aradığımız biziz, aradığımız kimliğimizdir. Bu iletişim çağında, bu güçler dengesinin dunyayı savurduğu bu düzende farkında oladan bir kimlik kaygısı yaşıyoruz. Bu değerli insanlar tarafından bu hafızamız kayt altına geçiriliyor. Neriman Cahit gazeteci,sendikacı,öğretmen,sanatçı, kadın hakları savunucusu ve toplumda önder bir kadındır. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Belgeselin hazırlayan KÖDER’e ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum.”