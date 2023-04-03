Koah hastası, oksijen tüpü bitiyor, elektrikler hala kesik

Gün boyu yaşanan ve akşam saatlerinde de devam eden elektrik kesintileri, insan sağlığını da riske atıyor. YENİDÜZEN’e ulaşan bir yurttaş, babasının koah hastası olduğunu, oksijen makinesiyle yaşadığını ifade ederek, elektriklerin kesik olmasından dolayı sağlık sorunu yaşadıklarını aktardı. 82 yaşındaki Salih Çakli’nin elektriklerin kesik olmasından dolayı oksijen makinesini kullanamadıklarını, ekstra oksijen tüplerini kullandığını, tüpler bitince ne yapacaklarını bilemediklerini ifade eden kızı Ayşe Çakli, “Devlete gitsek yüzümüze bakan yok, para verip özele mi gideceğiz?” dedi.



