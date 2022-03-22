Klima montajı yaparken dengesini kaybederek yüksekten düştü
Mağusa Limanı'nda dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Umut Malgir, yüksekten düşerek yaralandı.
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Mağusa Limanı'nda dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Umut Malgir, yüksekten düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Umut Malgir, Mağusa Limanı'nda dün saat 10.15 sıralarında yapımı devam eden bir inşaatta klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten beton zemine düştü ve yaralandı.
Malgir olay sonrası Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak orada yapılan tedavisinin ardından, kalçasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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