'KKTC yurttaşlığı' vermişlerdi… 7 kilo kokainle yakalandı!
Gazete Duvar’ın haberine göre; Gürcistan'ın başkenti Batum'da ofisine düzenlenen operasyonla yakalanan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk tutuklandı.
Gazete Duvar’ın haberine göre; Gürcistan'ın başkenti Batum'da ofisine düzenlenen operasyonla yakalanan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk tutuklandı.
UBP Hükümeti tarafından 2009 yılında KKTC vatandaşlığına da alınan Öztürk’ün dairesinde 7.2 kilogram kokain bulunduğu açıklandı.
Öztürk’ün KKTC vatandaşlığı, 2012 yılında yine UBP hükümeti tarafından geri alınmıştı.
Galip Öztürk’ün ismi Türkiye’de bazı skandallarla da gündeme gelmişti...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 kişinin arasında bulunan Galip Öztürk, zorla 3 milyonluk senet imzalattığı iddiasıyla da gözaltına alınmıştı.
YENİDÜZEN gündeme getirmişti
Galip Öztürk’ün 2009’da KKTC vatandaşı yapılmasını YENİDÜZEN gündeme getirmişti.
Galip Öztürk’ün 15 Aralık 2009 tarihinde Girne'de hizmete giren “pide salonunun” açılışında Derviş Eroğlu ile birlikte kurdele kestiği, basına poz verdiği biliniyor.
Öztürk’ün vatandaşlığı, yine UBP Hükümeti tarafından 23 Ekim 2012’de geri alınmıştı.