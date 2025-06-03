Genel Kurul’da sabah saatlerine kadar tartışmaların ardından kabul edilen Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa’sı hakkında konuşarak, “topun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yollandığını” söyledi.

Barçın, söz konusu yasanın geçici maddelerinde yasa yürürlüğe girmeden önce başvurusu olan tesislere izin verileceği ibaresinin yer aldığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı makamındaki Tatar’ın onay sürecini isteyerek 15 gün bekleteceği belirtti.

Yasanın hiçbir iktisadi akla dayandırılmadığı dile getiren Barçın, “Cumhurbaşkanı, birazcık iktisadi bilgisi varsa, bu yasayı meclise geri yollar.” dedi.

Bunun yanında dün ivediliği alınan Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisine değinen Barçın, sosyal konutların yapı kooperatifi tarafından yapılması halinde, ilgili kooperatife KTMMOB’ne kayıtlı aktif üyelerin en az yüzde seksenin üye olma koşulunun yüzde 51 olarak değiştirildiğinin altını çizdi.

Barçın, kooperatifin yüzde seksen koşulunu karşılamadan sosyal konutlar için temel döktüğünü, yasa önerisinde bunun kabul edildiğini ileri sürdü. Barçın, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un “Yüzde seksen koşulunu sağlayamazsak hükümeti yerden yere vurun.” ifadeleri olduğunu söyledi.

Barçın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeline ilişkin de konuşarak, yasaya göre aylıkçı er ve erbaş olmak için “KKTC” vatandaşı olma şartı olduğunu, ancak Türkiye’den 8 uzman çavuşun “KKTC” kadrolarında görevlendirildiğini ileri sürdü. Barçın, bu sayının 400’e kadar artacağı yönünde duyumları olduğunu da ifade ederek, “KKTC” vatandaşlarının istihdamına ve eşitliğe yönelik endişelerini ifade etti.

Milletvekili Barçın, “KKTC tarihinde ilk dört ayı nakit akışı olarak ekside bitiren tek Maliye Bakanı Özdemir Berova’dır.” ifadelerini kullandı.