Kıbrıslı Türk baba, 2 yaşındaki çocuğunu annesinin evinden zorla aldı iddiası

Limassol’da yaşayan İngiliz annenin evine giren 29 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir erkeğin, 2 yaşındaki çocuğunu zorla alarak Kıbrıs’ın kuzeyine geçtiği iddia edildi. Polis, şahsın hem yasa dışı geçişi hem de çocuk kaçırma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kıbrıslı Rum polisinin açıklamasına göre olay Çarşamba sabahı saat 07.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Kıbrıslı Türk erkek, bir başka kişiyle birlikte Limassol’daki eve girerek 2 yaşındaki çocuğu zorla aldı ve ardından Kıbrıs’ın kuzeyine geçti.

Limassol Polis Müdür Yardımcısı Lefteris Kyriakou, baba hakkında tutuklama emri çıkarılmasının beklendiğini söyledi. Kyriakou, söz konusu kişinin ayrıca 2025 yılında kayda geçen bir aile içi şiddet olayıyla bağlantılı başka bir tutuklama emrine de konu olduğunu belirtti.

Polis, şahsın Kıbrıs’ın güneyine nasıl yasa dışı şekilde geçtiği ve daha sonra yeniden kuzeye nasıl döndüğüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.