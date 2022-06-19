Kış dönemi gözler yeniden Covid-19 aşısında

Ertuğrul SENOVA

Dünya genelinde 15 milyon can alan coroanvirüs pandemisiyle ilgili özellikle Avrupa’da “yaz dalgasının” başlayabileceği yönündeki değerlendirmelerin ardından Çarşamba gün, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın haftalık koronavirüs tablosunu yayınlaması ve 300 vakanın tespit edildiğini açıklaması, “virüse karşı tek korunma yolu” olarak nitelenen ancak tartışmalarla da anılan ‘aşı’ konusunu yeniden gündeme getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan doktorlar, ‘risk grubundaki’ kişilerin kış girişi aşılanmasını önerirken, her yıl aşılanma konusunun dünyada hali hazırda tartışılan bir konu olduğunu belirtti, araştırma sonuçlarının beklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs’ta yaz aylarına girildikçe vaka sayılarının düştüğünü ancak risk grubundaki kişilerin özellikle kış girişinde hatırlatma dozlarını yapması gerektiğini ifade etti.

Dr. Gürkut, Covid-19’un artık “bizimle birlikte var olacağına” dikkat çekerek, “Nasıl ki risk grubundaki kişiler her yıl grip görülme mevsimi öncesi grip aşılarını güncelliyor, coroanvirüs aşılarının da kış girişinde güncellemeleri gerekecek” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ise, yaz dönemimde vaka sayılarının azaldığını, bu süreçte “aşı olun” gibi bir öneride bulunmadıklarını, kış girişinde vaka durumuna göre gerekli çağrıların yapılacağını ifade etti.

“Kış girişinde ‘aşı olun’ önerisi yapılabilir ama şimdiden bir şey söylemek zor” diyen Vudalı, “Dünyada, grip aşısı gibi her yıl koronavirüs aşısı olunması yönünde bir karar alınmadı. Aşılar tekrardan revize edildikten sonra piyasaya sürülmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso da koronavirüse karşı uygulanan aşıların grip aşıları gibi her yıl yapılması konusunun hali hazırda araştırılan bir konu olduğunu belirtti, ‘risk grubundaki’ kişilere kış girişinde aşı olmayı önerdiklerini belirtti.

Gürkut: Hastalık bitmedi, koronavirüs bizimle birlikte var olacak

YENİDÜZEN’e konuşan KTTB Başkanı Dr. Gürkut, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin başlarda tüm tedbirleri kaldırdığını ancak Tabipler Birliği’nin açıklaması sonrası; yaşlı bakım evleri ve cezaevi gibi alanlarda maske takılmaya devam edilmesi yönünde bir geri dönüş kararı ürettiğini anımsattı.

“Hastalık bitmedi, koronavirüs bizimle birlikte var olacak” diyen Gürkut, insanların önümüzdeki yıllar boyunca koronavirüs hastalığına yakalandığında kendini korumaya devam etmesi gerekeceğinin altını çizdi.

“Yaz aylarında vakalar azalıyor. Bu konuda baskın varyantın da etkisi var”

Solunum yolu ile bulaşan hastalıkların, aynen gripte olduğu gibi koronavirüs vakalarının da kapalı alanlarda artabileceğinin bilinen bir konu olduğunu söyleyen Gürkut, “Yaz aylarında vakalar azalıyor. Bu konuda baskın varyantın da etkisi var ama yeterince tarama yapmıyoruz. Pozitif olup, süreci asemptomatik şekilde geçiren vakalar vardır. Semptomluların bazıları da test yapmadan geçiriyor. Zaten geçmiş test rakamlarına bakılarak, mevcut test yapma oranımızın oldukça düşük olduğunu görebiliriz” şeklinde konuştu.

“Kış başında muhtemelen pandemik boyutta olmayan mevsimsel artışlar görülecek”

“Kış başında muhtemelen pandemik boyutta olmayan mevsimsel artışlar görülecek” diyen Gürkut, Nasıl ki risk grubundaki kişiler her yıl grip görülme mevsimi öncesi grip aşılarını güncelliyor, coroanvirüs aşılarının da kış girişinde güncellemeleri gerekecek. Hastalık tamamen bitmedi. Risk grubunda olanların kendini koruması lazım” dedi.

“Aşı koruyuculuğunu kaybetmemesi için güncel tutulmalı”

Aşının koruyuculuğunu kaybetmemesi için güncel tutulması gerektiğini vurgulayan Gürkut, “En azından kış başında, risk grubundakiler hatırlatma dozunu yaptırmalı. Bu konu gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.

Vudalı: Kış girişinde vaka durumuna göre gerekli çağrılar yapılacak

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ise, yaz dönemimde vaka sayılarının azaldığını, bu süreçte “aşı olun” gibi bir öneride bulunmadıklarını, kış girişinde vaka durumuna göre gerekli çağrıların yapılacağını ifade etti.

“Aşılar tekrardan revize edildikten sonra piyasaya sürülmeleri gerekiyor”

“Kış girişinde ‘aşı olun’ önerisi yapılabilir ama şimdiden bir şey söylemek zor” diyen Vudalı, “Dünyada, grip aşısı gibi her yıl koronavirüs aşısı olunması yönünde bir karar alınmadı. Aşılar tekrardan revize edildikten sonra piyasaya sürülmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Aşılar, bir önceki sene sık görülen varyantları derleyip üretiliyor”

Grip aşılarının, bir önceki sene sık görülen varyantları derleyip üretildiğini söyleyen Vudalı, “İşte bu nedenle koronavirüs aşılarının da revize edilmesi gerekiyor. Çünkü içinde kullanılan virüs değişebiliyor. Dünyada bu yönde gelişmeler olabilir diye düşünüyorum” dedi.

Özgeç: Her yıl aşılanma, dünyada araştırılan bir konu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso ise Covid-19’a karşı her yıl aşılanmanın dünyada hali hazırda araştırılan bir konu olduğuna dikkat çekti.

“Risk grubundaki kişilere kış girişinde aşılarını yenilemeyi öneriyoruz”

Özgeç, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Covid-19 salgını sonlanmadı, tehlike azaldı” uyarısı yaptığını anımsatarak, 65 yaş üstü ya da kronik hastalığa sahip olan insanlar gibi ‘risk grubu’ olarak nitelenen kişilerin hala risk altında olduğunu belirtti.

Özgeç, risk grubuna kış girişinde aşılarını yenilemeyi önerdiklerini ifade etti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki aşılar ve etkinlik süreleri

Kıbrıs’ın kuzeyindeki aşı programında uygulanan aşılar; Sinovac, Biontec ve Astra Zeneca’dan oluşuyor. Pfizer 16 yaş ve üstü kişiler için Sinovac ve Astra Zeneca aşıları ise 18 yaş üzeri kişiler için acil durum kullanım yetkisi almış durumda. Bu üç aşı da 2 doz olarak uygulanıyor. Biontec aşısında iki doz arasındaki süre 21 gün, Sinovac aşısında 28 gün ve Astra Zeneca aşısı için 12 hafta olarak belirlenmiş durumda. Aşılı kişiler, 4 ila 6 ay arasında hatırlatma dozlarını yapabiliyor.