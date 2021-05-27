Kırklar’daki çöplükte çıkan yangında 400 dönüm arazi, 60 balya, 50 ağaç yandı

Kırklar köyünün çöplük mevkiinde bugün öğleden sonra çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevreye yayılarak hasara yol açtı.

Polisin ilk tespitlerine göre 15.00 sıralarındaki yangında yaklaşık 300 dönüm anız, 60 rulo balya, yaklaşık 100 dönüm biçilmemiş arpa tamamen; 50 akasya ağacı ile 9 telefon direği ise kısmen yandı.

Yangına polis itfaiye, askeri personel, Ercan İtfaiye ekipleri ile bölge halkı traktörlerle müdahale etti.

Söndürülen yangını soğutma çalışmaları saat 20.00 itibarıyla devam ediyordu.