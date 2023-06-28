Kiremitleri değiştirdiği sırada düşerek yaralandı
Girne'de 26 Haziran'da bir evin kiremitlerini değiştiren 40 yaşındaki Gakul Shaddah 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
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Girne'de 26 Haziran'da bir evin kiremitlerini değiştiren 40 yaşındaki Gakul Shaddah 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Poşis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 26 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Girne’de bir evin merdiven üzerindeki kiremitlerini değiştiren 40 yaşındaki Gakul Shaddah, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Gakul Shaddah olay sonrası dün, kontrol maksatlı gittiği Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrolün ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
40 yaşındaki Shaddah, akciğerde su toplanması ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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