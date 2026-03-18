Kim bu “özel mahkumlar?”

UBP – YDP – DP Hükümeti, mahkumlara yönelik “Şartlı Tahliye Kurulu Tüzüğünde” yasaya aykırı biçimde yeni bir düzenleme yaptı.; cezasının üçte birini çeken bazı mahkumların “bayram öncesi” tahliyesini sağlamak adına, tüzükte değişikliğe gitti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Cezaevi Tüzüğü’nde değişiklik yapılması için, önce teknik komitede karar alınması gerektiğini, bu prosedürün Kamu Görevlileri Yasası’nda amir hüküm olduğunu belirtti.

Söz konusu komitede; İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, sendika yetkili, Kamu Yönetimi İnsan Kaynakları Başkanı ve bütçeden sorumlu bir yetkili bulunuyor.

Bengihan, Şartlı Tahliye Kurulu’na ilişkin yapılan değişiklikle ilgili komitenin toplanmadığını ve herhangi bir karar üretilmediğini, Bakanlar Kurulu’nun doğrudan böyle bir karar ürettiğini belirtti.

“Bu değişiklik, kişiye özel yapılmıştır” diyen Bengihan, “Bu karar, Salı günü tahliye olacak bazı mahkumların, arife günü çıkıp, bayramda dışarıda olmaları adına özel olarak üretilmiş bir karardır” ifadelerini kullandı.

Bengihan, UBP – YDP – DP Hükümeti döneminde, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde buna benzer toplamda 7 ayrı karar üretildiğine de dikkat çekti.

Cezaevleri Tüzüğü’nde de değişiklik…

Hükümetin bununla da sınırlı kalmadığını belirten Bengihan, Cezaevleri Tüzüğü’nde de, yine teknik komitede görüşülmeden, yasaya aykırı biçimde değişikliğe gidildiğini belirtti.

Yapılan değişikliği anlatan Bengihan, “Cezaevleri Tüzüğü, Cezaevi Müdürüne, iki yılın altında cezası bulunanlara, ayda 5 gün bağışlama hakkı veriyor. Müdür, cezaevi kurallarına uygun olan mahkumlara bu bağışı verebiliyor. Ayda 5 gün, 2 yılda 60 güne tekabül ediyor. Şimdi yapılan değişiklikle bunu 7 güne çektiler” dedi.

Müdür yok, bağış var

Yaşanan ‘gariplikler silsilesinin’ bununla da sınırlı olmadığını anlatan Begihan, “Fakat bu bağışlamayı veren Müdür, yerinde yok. Çünkü emekli oldu. Hükümet atama yapamıyor çünkü atanabilecek rütbede biri yok. Bu bağışlamayı şuanda ikinci derecede olan ve müdürlüğe vekalet eden amir yardımcısına mı imzalatacaklar” diye sordu.