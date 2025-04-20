"Kilise, Kıbrıs Türk halkının muhatabı değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Erhürman,“Bu hadsiz açıklamaların bizim için beş paralık kıymeti yok” diyerek, Kıbrıs Türk halkının muhatabının Rum Ortodoks Kilisesi olmadığını vurguladı.

Rum Ortodoks Kilisesi’nin Kıbrıs Rum siyasi tarihindeki rolüne de dikkat çeken Erhürman, bu yapının bugüne dek adada birçok sorunun parçası olduğunu ifade etti.

Erhürman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamada neler söylüyor neler!

Kıbrıs Rum tarafının daha fazla taviz vermesinin mümkün olmamasından, BM'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumundan duyduğu rahatsızlığa, "Türkleri kovmaktan", "vatanı kurtarmaya" uzanan bir açıklama!

Rum Ortodoks Kilisesi'nin Kıbrıs Rum siyasi tarihindeki ve siyasi kültüründeki yerini bilmiyor değiliz elbette. Bu Kilise'nin bu adanın başına ördüğü çorapları da biliyoruz.

Bilinsin ki bu hadsiz açıklamaların bizim için beş paralık kıymeti yok. Kilise Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk halkının muhatabı değil.

Ama burada başka bir şey var. Başta Sn. Hristodulidis olmak üzere Kıbrıslı Rum siyasiler, Kıbrıs Rum toplumunun siyasi liderliğinin kimde olduğunu, Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Rum halkı adına kimin konuşacağını netleştirmek zorunda.

Bugün rahatta olabilirler. Ama yarın masada Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini bir kez daha karşılarında bulduklarında bu meseleyi nasıl halledeceklerini şimdiden düşünmelerinde yarar var!”