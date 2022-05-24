Kılıçdaroğlu, iki vakfı işaret etti: "Bu paraları neden ABD'ye transfer ediyorsunuz?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunun merakla beklediği açıklamasında, iddialarının detayları paylaştı.

CHP lideri, para akışları ve belgelerinin ellerinde olduğunu söyledi, 1 milyar doların Ensar ve TÜRGEV tarafından ABD’ye transfer edildiğini ifade etti.

ONLAR KAÇACAK YER ARARKEN...

Kılıçdaroğlu saatler tam 22:00'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve şu notu düştü: "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın."

Para akışları ve belgelerinin ellerinde olduğunu söyleyen, 1 milyar doların Ensar ve TÜRGEV tarafından ABD’ye transfer edildiğini ifade eden CHP lideri şunları söyledi:

Sevgili Halkım, iyi akşamlar.

Öncelikle, bugün, içimizi yakan haberler aldık;;

Şehitlerimiz var.

Allah’tan rahmet diliyorum.

Ailelerinin, milletimizin başı sağolsun…

Böylesine acı bir günde, böyle bir konuşma yapmak inanın beni üzüyor…

Ama bu ülkenin geleceği söz konusu.

Bu da benim ana muhalefet olarak görevimdir…

Bugün grup konuşmamda bürokratlarımıza seslendim.

Az da olsa,

Suça bulaşmış olanların, hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umursanmadıklarını,

Kendilerini kurtarma planlarında hiç yer bulmadıklarını söyledim.

Ekleyeyim.

Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun.

Onlar başımızın üstünde.

İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor.

Hepsini biliyoruz, duyuyoruz.

Allah onlardan razı olsun.

Sarı bürokratlar…

Sizler devleti bitkisel hayata soktunuz.

Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz.

Öncelikle birazdan açıklayacağım şey,

Skandal ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir.

Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor.

Amacım,,

Komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır.

Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir.

Ama size de büyük bir iyilik yapıyorum sarılar…

Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum.

İnin kurtarın kendinizi.

Çok geç olmadan,

Küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun.

Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz.

Onlar planlarını yapmaya devam ediyor.

Çok sayıda paralel hayat planları var.

Bugün ben, çok vahim bir tanesini açıklıyorum.

Belgeler elimizde.

Para akışlarının hepsi elimizde.

Anlatayım:

Bir vakıf kurduruyorlar ABD’de.

Neden ABD?

Ülkeyi Kataristan’a dönüştürenler, Katar’a gider diye beklersiniz ya…

Biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok,

İlk uçakla geriye gönderirler bunları.

ABD kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti.

Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden,

Hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar.

Yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler, kendileri için.

Peki ne yapıyorlar?

Paravan vakıf kuruyorlar.

Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar.

Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan aile üyelerine ait.

Şimdi isim vermeyeyim.

Kendileri söyler belki.

Aile içi işlerine karışmayayım.

Şimdi…

Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var.

Türkiye’den 2 vakıf seçiliyor.

Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar.

Asıl var olma sebeplerini bugün öğreneceksiniz.

Türgev ve Ensar…

Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye…

20 milyon dolar.

Bir 10 milyon dolar daha.

Bir 20 milyon daha.

Bir 10 milyon dolar daha.

Bir türgev.

Bir ensar.

Bir türgev.

Bir ensar.

Durmuyorlar,, Durmuyorlar.

Para gönderimi listesinin sonu yok.

Hepsinin dökümleri elimizde.

Sevgili halkım,

1 Milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar ABD’ye.

Ensar’cım, Türgev’cim bu paralar size kim verdi?

Siz bu paraları nereden buldunuz?

Siz bu paraları neden ABD’ye sürekli transfer ediyorsunuz?

Bu dövizleri neden Amerikalara taşıdınız?

Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?

Gelelim ABD’ye kaçmaya hazırlananlara…

Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz?

Vallahi Çok fena yanılıyorsunuz.

Erdoğan çık söyle…

Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var?

Çık söyle,

Ailenden kim gönderiyor bu paraları?

Ve yine ailenden kim alıyor karşı tarafta?

Çık anlat, çekinme…

Son olarak halkın belediyelerine seslenmek istiyorum.

Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynunuzun borcudur.

Bir e-posta adresi açın,

Acil Yardım Hattı kurun.

Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın.

Yurtlarınıza alın.

Onlar masum. Onlar suçsuz.

İşte sevgili halkım,

Emekliye bu yüzden para yok,

Bu yüzden 1 litre süt 20 lira.

Bu yüzden 4 milyon abonenin elektriği kesiliyor.

Bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor.

Ekmek bulamıyor insanlarımız bu yüzden.

Uyan artık ey halkım uyan.

Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken,

Senin gidecek bir yerin yok!

Bizim başka memleketimiz yok!

Artık uyan, kaldır kafanı ve bize katıl.