Serap ŞAHİN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmasının Kıbrıs Türk eğitimine çok büyük zararlar vereceğini vurgulayan İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Kıbrıs’tan alınan diplomalar sorgulanır hale gelecek” dedi, “Bunun önüne geçmek ancak doğru dürüst bir YÖDAK yasası ile başlatılabilir” ifadelerini kullandı.

Üniversite sektörü diye ifade edilen ve önemli bir gelir kaynağı haline gelen sektörün de vereceği zararın boyutlarının aynı ölçüde çok büyük olacağını kaydetti.

Talat “Kıbrıs’tan alınan diplomalar sorgulanır hale gelecek” dedi, “Bunun önüne geçmek ancak doğru dürüst bir YÖDAK yasası ile başlatılabilir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıslı Türklerle ilgili çok yanlış bir imaj yarattı”

Mehmet Ali Talat, “Türkiye tarafından düğmeye basıldığı düşünülüyorsa, Türkiye neden burada bu kadar çok üniversite açılmasını teşvik etti?” sorusunu sordu, “Bunlar cevapsız sorular” dedi.

Gelinen noktanın çok üzücü olduğunu belirten Talat, “Dünyada ve işbirliği içinde olduğumuz Türkiye’de Kıbrıslı Türklerle ilgili çok yanlış bir imaj yarattı” şeklinde konuştu.

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