“Bu pisliği yaratan sağ siyaset, çözüm bulamıyor”

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmasını “sahtekarlık” olarak niteleyen eski Dışişleri Bakanlarından, deneyimli siyasetçi Kutlay Erk, gelinen noktanın toplumsal değerlere aykırı olduğunu vurguladı, “Sosyal bir yaradır” dedi.

“Rüşvet gibi alan da suçlu, veren de suçlu bu yönden olayın yargılanması lazım” diyen Erk, yaşananların Kıbrıs sorununa da etkisi olduğunu belirtti.

“Ne gariptir ki bunun altında sağ siyaset var ve bunu çözmeye yeltenen de sağ siyasettir. Sağ siyaset bu pisliği zaten kendisi yarattı, çözemez” diyen Kutlay Erk, “Artık bu ülkenin yönetimini sol siyasete teslim etmeleri gerekir” dedi.

“Biz bu sektörü katlettik ve bütün dünyaya rezil olduk”

Erk, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin açıldığı günden itibaren Kıbrıslı Rumlar ekonomik izolasyonlar gibi üniversitelerle de ilgili izolasyonlar üzerine çok çabaladı. Dış siyasette yıllarca bunun mücadelesini verdik. İlim ve bilim yuvası korsan olur mu, kaçak olur mu, yasalara aykırı olur mu diye kendimizi savunup sempati topladık. Şimdi Kıbrıslı Rumları haklı çıkardık. Bizim üniversite sektörümüzün korsanlığı da vardır, yasa dışılığı da sahtekârlığı da var” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin dış dünyada bilinirliği açısından üniversitelerin önemli bir sektör olduğuna işaret eden Erk, “Biz bu sektörü katlettik ve bütün dünyaya rezil olduk” ifadelerini kullandı.

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“Sağ siyaset bu pisliği zaten kendisi yarattı, çözemez”

“Ne gariptir ki bunun altında sağ siyaset var ve bunu çözmeye yeltenen de sağ siyasettir. Sağ siyaset bu pisliği zaten kendisi yarattı, çözemez” diyen Kutlay Erk, “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin mal sahibi olan ve MHP Milletvekili olan şahsın bu olayı başlattığını düşünüyorum” dedi.

“Kendisi bir ihbarda bulunarak, süreci başlattığını düşünüyorum” diyen Erk sözlerine şöyle devam etti:

“Skandallardan çok yorulduk. Sağ siyasetin bozuk siyaset niteliklerinden, bozuk değer yargılarından, siyasi kokuşmuşluğundan, yolsuzluğundan bu ülke çok yoruldu. İnsanlarımıza haksızlık ediyorlar. Artık bu ülkenin yönetimini sol siyasete teslim etmeleri gerekir. Çözüm için, kendileri zaten başa çıkamıyorlar ve bulaşıyorlar. İleride daha kötü sonuçları olur. Bir an önce erken seçim ve sol siyasetin hükümete geleceği bir sonuç gerekiyor.”