Serap ŞAHİN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmasının önce polise ardında da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na sıçramasını YENİDÜZEN’e değerlendiren Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, 30 yıl önce görevde olduğu süre zarfında da “sahte diploma” meselesinden tutuklamalar olduğunu söyledi.

Üniversitelerin diploma usulsüzlüğünün yeni bir durum olmadığını, herkes tarafından bilinen bir konu olduğunu ifade eden Çırakoğlu, “Düğmeye Kıbrıs’tan basılmadı. Öyle olsa daha önce basılırdı” şeklinde konuştu, üst düzey kişilerden birçok tutuklama olacağını tahmin ettiğini söyledi.

“Diğer üniversiteler ne olacak?”

“Sahte diploma” yolsuzluğu ile ilgili “Tedavüle sürülmediyse af getirilsin” şeklinde düşüncelerin imkânsız olduğunu vurgulayan Çırakoğlu, “Bir suç işlendi ve cezasını yargı verecek. Suçu yoksa beraat edecek, varsa görevden alınacak” dedi.

Polis mensuplarının da yolsuzluk soruşturmasına dahil olmasıyla ilgili konuşan Çırakoğlu; Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel’in söz konusu diplomaya ihtiyacı olmadığını zaten akademi mezunu olduğunu söyledi. Çırakoğlu, “Neden yaptı bunu? Orada bir soru var” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın daha da büyüyeceğine işaret eden Çırakoğlu, “Sadece bir üniversite şu an araştırılıyor. Diğer üniversiteler ne olacak? Arkası ne gelecek bilmiyoruz. Üzücü bir durum bütün Kıbrıs’ı sardı” dedi.

“Düğmeye Kıbrıs’tan basılmadı. Öyle olsaydı daha öncesinden basılırdı”

30 yıl önce emekli olduğuna dikkat çeken Nurettin Çırakoğlu, görevde olduğu dönemlerde de “sahte diploma” dan tutuklamalar olduğunu söyledi. Üniversitelerde diploma yolsuzluğunun yeni olmadığını bilinen bir durum olduğunu vurgulayan Çırakoğlu, “Düğmeye Kıbrıs’tan basılmadı. Öyle olsaydı daha öncesinden basılırdı” şeklinde konuştu.

Üst düzey kişilerden daha tutuklamalar olacağını tahmin ettiğini belirten Çırakoğlu, diploma yolsuzluğuna karışan milletvekillerinin de dokunulmazlığının kalkacağını ve ifade vereceklerini söyledi. Çırakoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Daha birçok kişi tutuklanacak. Gelinen noktaya üzüldük ama gerekliydi. Emekli Polisler Derneği olarak Temiz Eller Operasyonu’nun biran önce başlatılmasını söylemiştik. İyi de oldu. Memleket temizlensin”