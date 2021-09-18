Kıbrıs’tan 16 kısa film yarışacak

Bu yıl 11’ncisi yapılacak Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali(ISFFC), 9-15 Ekim tarihleri arasında Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda yer alacak.

Eğitim,Kültür,Spor ve Gençlik Bakanlığı Kültür Hizmetleri ile Rialto Tiyatrosu işbirliğinde yapılacak Kıbrısın en büyük kısa film organizasyonu ISFFC’de Ulusal Yarışma filmleri belli oldu.



Yapımcı ve Lübnan Notre Dame Üniversitesi İşitsel-Görsel Sanatlar direktörü Nicolas Khabbaz, yönetmen Adonis Florides ve yönetmen-akademisyen Marios Psarras ‘tan oluşan ön-seçici komite tarafından yarışmaya katılmaya hak kazanan 16 kısa film 9-15 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Bu 16 film aynı zamanda Uluslararası Yarışmada da seçici kurul önüne çıkacak ve Avrupa Film Ödülleri’nde de Kısa Film kategorisine aday seçilebilecek. Festivalin uluslararası yarışma filmleri yönetmen Alexia Roider ve Ioakim Mylonas küratörlüğünde belirlenecek.

Festivalin uluslararası yarışmasında En İyi Kısa Film 1.lik ödülü,En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Kısa Film 2.lik ödülü, En İyi Ulusal Kısa Film 1.lik ödülü, En İyi Ulusal Kısa Film 2.lik ödülü, En İyi Belgesel Film Ödülü, En İyi oyuncu performansı ödülü (Kıbrıs filmleri arasında), 'Dinos Katsourides' En İyi Kıbrıslı Yönetmen Ödülü,En İyi Sinematografi Ödülü, Öğrenci Jürisi Ödülü(En İyi Müzik Videosu için)

Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri:

A Girls, Yönt: Antony Petrou Reconstruction, yönt: Asimenia Galani Drained, yönt: Anna Fotiadou In Limbo, yönt: Semeli Vogazianou Erma, yönt: Angelos Charalambous Every Sunday, yönt: Keti Papadema Everything is a lie, is a lie!, yön: Dimitris Chimonas Garden Latte, yönt: Stelios Stylianou My Story, yönt: Elena Alonefti, Magdalena Zira Kamno Pilo, yönt: Skevi Laou Leonidas and the Fish, yön: Alexander Machlouzarides-Shalit Losing Grace, yön: Athena Mandis Marios Loizides and the limits of Art, yön: Evagoras Vryonides Night Lives, yön: Nafsika Hadjichristou A summer place, yön: Alexandra Matheou Rites of Spring, yön: Yiorgos Tsangaris

Filmler uluslararası sağlık ve güvenlik seviyelerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen uygulamalar çerçevesinde gösterilecek. Sinemaseverler Festival için:

Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus , Instagram: isffc_filmfestival ,

Twitter: #RialtoTheatreCy /#isffc21 ve Bilgi için Rialto Tiyatrosu Tel: 77 77 77 45 ve www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy adreslerini takip edebilecek.