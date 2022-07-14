Kıbrıslı Rumlar ülkede rüşvetin yaygın olduğuna inanıyor

Kıbrıslı Rumların yüzde 94’ü, adanın güneyinde rüşvetin yaygın olduğu inancını belirtti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB İstatistik Enstitüsü (Eurobarometre) tarafından AB ülkelerinde yapılan bir araştırmanın, Kıbrıslı Rumların rüşvetin yaygın olduğuna inandıklarını ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 94’ü güneyde rüşvetin yaygın olduğuna inandıklarını belirtirken, bu oranla Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan’ın ardından AB ülkeleri arasında ikinci sırayı aldı.