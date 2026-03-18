Kıbrısın şairleri 21 Mart’ta PAX POETİCA “Savaşlar Sussun Diye” haykıracak

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği ortak organizasyonunda adanın dört bir yanından 21 şair ve yazar 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Naci Talat Vakfı’nda yer alacak PAX POETİCA “Savaşlar Sussun Diye” adlı etkinlikte buluşuyor. Selçuk Manecioğlu ile Mustafa Tozakı’nın da müzikleriyle katkı koyacağı etkinlikte farklı dillerden şiirler okunacak. Etkinlik 21 Mart Cumartesi saat 16:00’da Surlariçi’ndeki Naci Talat Vakfı’nda yapılacak.

Her iki örgütün ortak açıklamasında, “Adanın iki yarısından şairler olarak 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde bölgemizdeki emperyalist saldırılara karşı sesimizi yükseltiyor, kendi şiirlerimizin yanı sıra İranlı ve Filistinli şairlerden şiirler okuyoruz. Tüm şiirseverleri bekleriz” dediler.