Kıbrıs’ın güneyi ilk aşı dozu ortalamasında Avrupa’da 6’ncı sırada

Kıbrıs Cumhuriyeti, yüksek vaka ve ölüm oranına rağmen, aşılamada Avrupa Birliği ülkeleri arasında 6’ncı sırada yer aldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)'ye göre bu sıralama “ilk doz aşıları” yansıtıyor.

Kıbrıs'ın güneyinde Aşı Portalı'nın 29-30 yaş grubundakiler için Pazartesi başlayacağı da duyuruldu.



Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre güneyde 8 Mayıs'a kadar yapılan aşılar 100 kişiye göre 40.3 doz ortalaması ile uygulandı.



Güneyde 354 bin 264 doz aşı yapıldığı bildirildi.