Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda da diğer sorunlarda da çözüm odaklı konuşmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı için dört buçuk yıl kayıp dönem” ifadelerini kullandı.

“Dört buçuk yılda olmayan sorunlara sorun eklendi”

Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, uzun süredir konuşulan yeni geçiş noktalarından bahsetti. “Ne kadar çok geçiş noktası olabilirse, o kadar iyi olur” diyen Erhürman, insanların geçişlerde sıkıntı yaşadığına dikkat çekti ve geçişlerin rahatlatılması gerektiğine dikkat çekti. Dört buçuk yıl içerisinde bırakın kapsamlı çözüm için diplomasiyi, doğru düzgün temas bile olmadığına işaret eden Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı için dört buçuk yıl kayıp dönem” ifadelerini kullandı. Dört buçuk yıl aynı yerde durulduğu için olmayan sorunların da eklendiğinin altını çizen Erhürman, ekonomi güneye kaydığını vurgulayarak inşaat ve turizm sektörlerinde yaşanan sıkıntıları anısmattı. “Karma evliliklerden doğan çocukların” haklarının ihlalinin de dört buçuk yıl devam ettiğini söyleyen Erhürman, Ersin Tatar’ın “kahve bile içmem” sözlerini hatırlatarak “Kahve bile içmem deniliyordu, şimdi resmi görüşmeler yapıyor Hristodulidis ile. BM Genel Sekreteri Guterres Temmuz’a bir toplantı daha koyuyor. Kişisel temsilci atanması kabul görüyor” dedi.

“Ne niyet ne irade var”

Son dört buçuk yılda bir geçiş noktasının bile açılmadığına dikkat çeken Erhürman, geçtiğimiz haftalarda Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansıyla ilgili de konuştu. Söz konusu konferansla ilgili “Bir, sıfırdan büyüktür” yorumlarını yineleyen Erhürman, “Bunları konuşmak için Cenevre’ye mi gitmek gerekiyordu?” diye sordu ve genel sekreterin uzun süreden beri hiç olmayan bir şeyi başlatmak istediğini vurguladı. İki liderde kapsamlı çözümle ilgili ne niyet ne de irade görüldüğünü belirten Erhürman, uluslararası gelişmelerin de bu masanın kurulmasını teşvik ettiğini kaydetti. Sonuç olarak diyalog ve diplomasinin başladığını vurgulayan Erhürman, “Sayın Hristodulidis ve Sayın Tatar’da çözümsüzlük çözümdür anlayışı var. İki devletli çözümün Türkçesi, biz böyle iyiyizdir” dedi. Hristodulidis’in, Tatar’ın arkasına saklanarak çözüm isteyen lider elbisesini üzerine oturtmaya çalıştığının altını çizen Erhürman, “Bu halkın iradesi çözüm iradesidir. Saha çalışmaları gösteriyor. Bu halkın içerisinde farklı çözüm modellerinden bahseden çok insan var. Kıbrıs sorunuyla ilgili çözüm isteyip istemediği sorulduğunda çözüm istiyorum diyor yüzde 80’den fazlası” diye konuştu.

“Çözümsüzlük herkes için bedel taşıyor”

Erhürman, BM Genel Sekreterinin, “Geçmişi, geleceğe bağlayan bir köprü” kurmaya çalıştığını vurguladı. “Çözümsüzlük nerede doğduğundan bağımsız olarak bu adada kendi hayatını kuran her insan için bir bedel taşıyor” diyen Erhürman, Kıbrıs sorununun günlük yaşamı olumsuz etkilediği için insanların çözüm istediğine işaret etti. Yıllardır nüfus sayımı yapılması gerektiğini dile getirdiklerini belirten Erhürman, nüfus politikası uygulamanın önemine işaret etti. Karşılarındaki zihniyetin tek derdinin “koltuk” olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Kıbrıs sorununda da diğer sorunlarda da çözüm odaklı aşamaya geçmek zorundayız. Bu halkın aklıyla kimse dalga geçmesin. Bu halkın deneyimi de aklı da vardır. Çözüm odaklı konuşmaya devam edeceğiz” diye ekledi.