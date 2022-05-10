“Kıbrıs Türk Basın Tarihi Belgeseli”nin galası yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin AB tarafından finanse edilen “Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi” kapsamında hazırlanan, Vasvi Çiftçioğlu’nun yazıp yönettiği “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeselinin galası, dün gerçekleştirildi.

Arşiv bilgileri, gazete kupürleri ve grafikler yanında birçok gazeteci, araştırmacı-yazar ve fotoğrafçı ile yapılan röportajlarla zenginleştirilen Kıbrıs Türk Basın Tarihi Belgeseli’nin galası, dün akşam saat 20.00’de KTGB Konferans Salonu’nda yapıldı.

Akkor: “Bu belgeselle önemli bir boşluk doldurulmuş oldu”

Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor gösterim öncesi yaptığı konuşmada, “Önemli ve heyecan verici bir gün çünkü bu belgeselle önemli bir boşluk doldurulmuş oldu” diyerek, yapılan çalışmanın tarihsel nitelikte olduğunu vurguladı.

Akkor, belgeselin kısa bir sürede ve yoğun bir çalışmayla hazırlandığını kaydederek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çiftçioğlu: “İlk kez gün yüzüne çıkmış birçok bilgi ve belge yer alıyor”

Yazar- yönetmen Vasvi Çiftçioğlu ise konuşmasında yorucu bir çalışma dönemi sonrası hazırlanan belgeselin hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Belgeselin hazırlığı sırasında ciddi bir arşiv çalışması yapıldığını anlatan Çiftçioğlu, ilk kez gün yüzüne çıkmış birçok bilgi ve belgenin belgeselde yer aldığını kaydetti.

Belgeselin adaya ilk matbaanın gelişinden 2004 yılına kadar olan dönemde Kıbrıs Türk basın tarihinin yolculuğunu ele aldığını ifade eden Çiftçioğlu, zaman kısıtlaması nedeniyle, yapılan röportajların ve ulaşılan bilgi ve belgelerin ancak küçük bir bölümüne yer verilebildiğini anlattı, elde olan kaynakla çok sayıda başka belgesel hazırlanabileceğini belirtti.

Ekip hakkında…

Sunuculuğunu Osman Alkaş’ın yaptığı belgeselin yapım tasarımı ve kaba kurgusu Doğuş Özokutan’a ait. Danışma kurulunda Bekir Azgın, Özgül Gürkut, Efdal Keser ve Emin Akkor’un yer aldığı belgeselin araştırma danışmanlığını Ahmet Cavit An yaptı.

Belgeselin hareketli grafikleri ve görsel tasarımı Hüseyin Doğuş Bozkurt, dış çekimleri ve ışık tasarımı Suad Suiçmez, set tasarımı Hüseyin Özinal tarafından yapıldı.

Belgeselin müzikleri Ahmet Güvenler tarafından bestelendi.

Nazif Bozatlı, Erten Kasımoğlu, Bülent Fevzioğlu ve Hüseyin Çakmak’ın kişisel arşivlerinden yararlanılan belgeselin arşiv araştırma ekibinde Emre Karahasan ve Seziş Okut da yer aldı.

Belgeselde Sami Özuslu, Erten Kasımoğlu, Bekir Azgın, Ahmet An, Perihan Aziz, Baydu Özkan, Kadir Kaba, Şener Levent, Akay Cemal, Hüseyin Çobanoğlu, Hüseyin Çakmak, Ertan Birinci, Süleyman Ergüçlü ve Özgül Gürkut’la yapılan röportajlara yer verildi.

Halka açık gösterim Cuma günü

Belgeselin halka açık gösterimi Cuma 20.00’de yine KTGB Konferans Salonu’nda yapılacak.