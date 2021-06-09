“Kıbrıs gazeteleri uyuşturucu kaçakçılığı iddialarını haberleştirdikleri için hedef alındı”

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kıbrıs’ta Türkçe yayın yapan iki gazetenin yerel bir işadamının uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları haber yapmasının ardından aldığı tehditleri ve siber saldırıları kınayarak, Kıbrıs yetkililerine gazetecilerin güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

Özgür Gazete ve Gazedda Kıbrıs editörleri Pınar Barut ve Nuri Sılay, son haftalarda Türk mafya patronu Sedat Peker’in öne sürdüğü Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı hakkındaki iddiaları haberleştirdikten sonra hedef alındıklarını IPI’a anlattı. Barut ve Sılay, Falyalı’nın kendisi de dahil olmak üzere çeşitli tehdit telefonları aldıklarını ve Falyalı hakkındaki haberleri kaldırmaları için üzerilerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, “Son zamanlarda Kıbrıs’taki bağımsız gazetecilere yönelik ve kamu yararına yapılan haberleri susturmayı hedefleyen tehditler etraflıca soruşturulmalı,” dedi. “IPI olarak, Kıbrıs Türk Toplumu yetkililerine gazetecilerin güvenliğini koruma ve gazetecilerin korkmadan ve özgürce haber yapabilecekleri bir ortam sağlama çağrısında bulunuyoruz.”

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından servis edilen haberde şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs’taki yetkilileri ilgilendiren iddialar, suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir dizi videonun ardından gündeme gelmişti.

Peker’in iddiaları, ilk olarak Kıbrıslı Türk gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996’daki cinayetine Türk hükümeti ve askeriyeden üst düzey yetkililerin karıştığı iddiasıyla hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta büyük yankı buldu.

Ancak Peker’in iddiaları arasında, otel, gazino ve bazı medya kuruluşlarının sahibi olduğu söylenen Kıbrıslı Türk iş adamı Halil Falyalı’nın, bazı Türk iş insanlarıyla birlikte uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı da yer alıyordu. Bu iddiaları haberleştiren iki medya kuruluşu Gazedda Kıbrıs ve Özgür Gazete ise, siber saldırıların hedefi oldu ve editörleri haberlerin kaldırılması yönünde baskı uygulayan Falyalı tarafından günlerce arandı.” Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)