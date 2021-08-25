Kıbrıs Bilimsel Danışma Kurulu 3. doz önerdi

Kıbrıslı Rum Bilimsel Danışma kurulu tarafından Kıbrıs Sağlık Bakanı'na resmi olarak belirli vatandaş gruplarına üçüncü bir destekleyici aşı dozunun uygulanmasına yönelik bir teklif sunuldu.

Avrupa İlaç Ajansı ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi herhangi bir açıklama yapmamış veya herhangi bir tavsiyede bulunmamış olsa da Kıbrıs Bilimsel Danışma Kurulu, diğer ülkelerde olduğu gibi Kıbrıs'ın da Eylül ayında üçüncü doz uygulamaya başlamasını tavsiye etti.

Bilimsel Danışma Kurulu'nun altı üyesi bu önerinin lehine tutum sergilerken, geri kalan altı üye tutum sergilemedi.

Kurul başkanı Konstantinos Tsioutis, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na yaptığı açıklamalarda, aşı ile neler başarıldığını ve hangi kategorilerdeki insanların üçüncü bir doza ihtiyaç duyabileceğini gösterecek yeterli veri olduğunu söyledi.

Almanya, Fransa ve Yunanistan da şu ana kadar belirli vatandaş gruplarına ek doz vermeye karar vermişti.