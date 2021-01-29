KIB-TEK'e istihdam edilen 34 geçici personel kadrolanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu, dün Turan Büyükyılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, kadro bekleyen geçici personelin durumu karara bağlandı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Kurumun Teknecik Santralinde geçici statüde istihdam edilen 5 makina mühendisi,19 makine teknisyeni,1 kimya mühendisi ve bir kimyagerden oluşan 26 personel ile çağrı merkezinde geçici statüde görev yapan 8 genel hizmet memurunun kadrolanmalarına oy birliği ile karar verildi.