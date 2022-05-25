Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KIB-TEK yönetiminde değişim resmi gazetede
KIB-TEK yönetiminde değişim resmi gazetede

KIB-TEK yönetiminde değişim resmi gazetede

KIB-TEK'deki başkan ve yönetim kurulu değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Hasan Amca yeni başkan oldu, Meftun Orkun başkanlık görevinden alındı. 

A+A-

KIB-TEK'deki başkan ve yönetim kurulu değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Hasan Amca yeni başkan oldu, Meftun Orkun başkanlık görevinden alındı. 
Ayrıca KIB-TEK Yönetim Kurulu'na Samet Birincik, Hasan Akyiğit ve Erman Faydalı atandı. Özgür Arkıan, Dilaver Bilgen ve Abdullah İşley ise görevden alındı. 

Bu haber toplam 559 defa okunmuştur