KIB-TEK yönetiminde değişim resmi gazetede

KIB-TEK'deki başkan ve yönetim kurulu değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Hasan Amca yeni başkan oldu, Meftun Orkun başkanlık görevinden alındı.

Ayrıca KIB-TEK Yönetim Kurulu'na Samet Birincik, Hasan Akyiğit ve Erman Faydalı atandı. Özgür Arkıan, Dilaver Bilgen ve Abdullah İşley ise görevden alındı.