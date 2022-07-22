KIB-TEK yakıt alımı DP’yi karıştırdı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’e ihalesiz yakıt alımı hükümet içinde de krize neden oldu.

Bir süre önce “Maliye Bakanı vekili” olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da imza attığı yakıt alımı kararına, yine DP’nin milletvekili Hasan Tosunoğlu’nda karşı çıkış geldi.

Tosunoğlu bu akşam sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, parti yönetim kurulu üyelerini “karara ortak olmamaya” çağırdı.

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda ihalesiz yakıt alımına artık bir son verilmelidir” diyen Tosunoğlu, “Bu halkın her kuruşunu gözetmemiz gereken bir dönemde tonu 93 dolara alınabilecek yakıtı, 149 dolara almak kabul edilebilir değildir” iddiasını da ortaya koydu.

“Kamuoyu vicdanını yaralamadan; siyasal etikten ve yasal çerçeveden sapmadan hareket etmek ortak sorumluluğumuzdur” görüşünü de paylaştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ihalesiz alınan akaryakıt için toplam 4 milyon 615 bin 896 Dolar, o günkü kur ile 79 Milyon 393 bin 411 Türk Lirası fazla ödeme yapıldığını açıklamıştı.