Kermiya’daki narkotik operasyonunda 79 gram hintkeneviri bulundu

Kermiya’da yapılan narkotik operasyonu sonucu tasarrufunda 54 gram, evinde ise 25 gram hintkeneviri bulunan zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının söz konusu maddeyi 162 gram olarak ithal ettiğinin ve satış yaptığının belirlendiğini söyledi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Celal Durukan, 27 Şubat tarihinde Kermiya’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlı H.M.Ö.’nün tasarrufunda 54 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkenevir olduğuna inanılan uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, konu ikametgâhta uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1200 Euro’nun emare alındığını söyledi.

Polis, 15 Şubat’ta zanlının 162 gram olarak ithal edip, Kıbrıs’ın kuzeyinde satışını yaptığının belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlının ifade verip, ithal ettiği uyuşturucunun 81 gramını Lefkoşa’da aranan bir şahsa 1200 Euro karşılığında verdiğini tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve çocuğun annesinin sosyal hizmetler uzmanı tarafından rapor hazırlanmasına emir verdi.