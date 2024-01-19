Kermiya, Dikmen ve Girne’de uyuşturucu: 6 tutuklu

Kermiya geçiş noktasında, Dikmen’de ve Girne’de uyuşturucu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda toplam 6 kişi tutuklandı.

Dikmen’de dün 13.00 sıralarında, E.K.’nin (E-43) kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 150 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, E.K. (E-43) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ç. (E-31) ve F.A. (E-31) tutuklandı.

Kermiya geçiş noktasında uyuşturucu tespiti...

Kermiya geçiş noktasında ise dün saat 21.30 sıralarında kuzeye geçiş yaparken araç içerisinde uyuşturucu tespit edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, Y.T.(E-20)’nin kullanımındaki ve E.B.(E-20)’nin yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri tespit edilerek emare olarak alındı. Şahıslar tutuklandı.

Trafik kontrolünde sürücünün şüpheli hareketleri sonucu araçta uyuşturucu bulundu

Girne’de de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bugün saat 01.00 sıralarında trafik ekiplerinin kontrol amaçlı durduğu araçta, sürücünün şüpheli hareketleri sonucu yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, araç sürücüsü A.K.’nin (E-31) tasarrufunda yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 7 adet hap tespit edildi ve emare olarak alındı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Polis, söz konusu olaylara ilişkin soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

Temizliğe gittiği evlerden hırsızlıktan tutuklandı... Diğer hırsızlıkları da tespit edildi

Polis, 17 Kasım 2023 – 05 Ocak 2024 tarihleri arasında, temizlik yapmak için gittiği Lefkoşa ve Gönyeli’de iki ayrı evden hırsızlık yaptığının tespit edilmesiyle tutuklanan M.S.’nin (K-36), hırsızlık yaptığı başka evlerin olduğunun da tespit edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, ileri soruşturma kapsamında M.S.’nin ayrıca, yine aynı tarih aralığında temizlik yapmak için gittiği iki ayrı evde de ziynet eşyalarının çaldığının tespit edildiği, şahsın poliste tutuklu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaçak yaşayan 3 kişi daha tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde, ülkede izinsiz ikamet eden 3 kişinin tespit edildiği bildirildi. Söz konusu 3 kişinin tutuklandığını ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığını kaydeden Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde araç yangını

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Mutluyaka Kavşağı yakınlarında, dün saat 19.00 sıralarında seyir halinde olan araçta yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Burak Yıldırım’ın kullanımındaki LG 660 plakalı salon araçta, turbosunun sıkışıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Araç sürücüsü tarafından söndürülen yangında, aracın turbosu ile muhtelif motor aksamları yandı.

Soruşturma devam ediyor.