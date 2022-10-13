Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 25 bin TL bağış yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nden iş insanı Hakan Güneş’in bağışı, vakfa, Devran Vudalı tarafından takdim edildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamada, bu tür bağışların faaliyetlerin sürdürülmesi, vakfa üye çocuklarla ailelerinin refahı için önemli olduğu kaydedildi.

Bağışçıyı temsilen vakfı ziyaret eden Vudalı, bu bağışın örnek olması, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na iş insanlarının ve halkın destek vermesi temennisinde bulundu.