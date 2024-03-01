KEAB’da yeni yönetim belirlendi

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) Genel Kurulu yapıldı, başkanlığa yeniden Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman getirildi.

KEAB’dan verilen bilgiye göre, Birliğin 6’ncı Olağan Genel Kurulunda idari organlar için seçim de yapıldı.

Açıklamaya göre idari kadrolara seçilenler ve görev bölümü şöyle:

Yönetim Kurulu:

Başkan Yrd. Doç. Kemal Akkan Batman; Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Gözde Latifoğlu Yıltaş; Mali Sekreter Havva Kanlı; Eğitim ve Araştırmalar Sekreteri Msc. Begüm Oluşum Zayıfoğlu; Dış İlişkiler Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Halil Ercan; Sosyal İşler Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz; Basın ve Halka İlişkiler Sekreteri Msc. Senem Köklü

Yedek üyeler: Msc. Salih Sarpten, Prof. Dr. Yağmur Çerkez, Dr. Sinem Yalgın

Disiplin Kurulu üyeleri: Hatice Düzgün (Başkan), Prof. Dr. Çise Çavuşoğlu, Elif Usul

Denetleme Kurulu üyeleri: Doç. Dr. Müge Beidoğlu (Başkan), Aysel Erkanlı, Afet Deniz

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliğinin, özelde KKTC eğitim bilimine, genelde dünya genelindeki araştırmacıların yaptığı araştırmaların bulgularının tartışılmasına olanak sağlamak amacıyla uluslararası kongreler düzenlemeyi amaçladığı ve Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği’ne de tam üyedir.